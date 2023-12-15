الشروط المطلوبة لوظائف مدربي «توكاتسو» بالمدارس اليابانية في الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فتح باب التقدم لترشح مدربين ومتابعين لأنشطة «توكاتسو» بالمدارس اليابانية القائمة، وفقًا للكتاب الدوري رقم 37، وذلك ممن يتوافر فيهم السمات الشخصية والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع القيام بالمهام المطلوبة، كما حددت عدة شروط، يجب أنّ تتوافر في المتقدم لشغل تلك الوظائف.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل وظائف المدارس اليابانية بمحافظة الفيوم، وشروطها، والأوراق المطلوبة، وآخر موعد للتقديم.

شروط وظيفة مدرب «توكاتسو»

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب بالعمل مدرب لأنشطة «توكاتسو»، التي تتمثل في الآتي:

- ألا يزيد السن عن 45 عامًا في 1 يناير 2024.

- أنّ يكون حاصلًا على مؤهل تربوي.

- أنّ يكون المرشح من العاملين بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أو بإحدى الإدارات التي بها مدارس قائمة، وهي أبشواي، ويوسف الصديق، وطامية، وشرق الفيوم، أو المدارس التابعة لها.

- أنّ يكون للمرشح خبرة في مجال التدريب والمتابعة، وخبرة مسبقة بالتدريس لا تقل عن 5 سنوات.

- ألا يقل تقدير الأداء السنوي للمرشح عن «كفء» للسنوات الثلاث الأخيرة.

- أنّ تكون صحيفة الأحوال الوظيفية الخاصة بالمرشح خالية من أي جزاءات أو عقوبات.

الأوراق المطلوبة للعمل مدرب «توكاتسو»

وفيما يخص الأوراق المطلوبة للترشح لوظيفة مدرب أنشطة التوكاتسو بالمدارس اليابانية، فإنّها تتمثل في الآتي:

- طلب تقدم باسم السيد مدير المديرية مرفق به صورة شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة أحوال ورقية وبيان حالة إلكتروني.

- تقارير الأداء السنوية للثلاث سنوات الأخيرة.

- السيرة الذاتية للمرشح.

- شهادات تفيد بالخبرة في مجال التدريب.

- إفادة على رأس العمل لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

تفاصيل وظيفة مدرب «توكاتسو»

يلتزم المرشح للعمل كمدرب أو متابع «توكاتسو» بالمدارس اليابانية في حالة قبوله بالآتي:

- التفرغ لمدة يوم أو يومين أسبوعيًا كحد أقصى حسب نوعية المدارس المرشح للعمل بها.

- أنّ يكون محل العمل أو الإقامة بنطاق الإدارة التعليمية التي بها مدارس يابانية قائمة.

- عدم الإخلال بمهام العمل الأساسية للمتقدم سواء بالمديرية أو الإدارة أو المدارس، ويتم إلغاء التكليف في حال الإخلال بأي من الالتزامات السابقة.

وكشفت المديرية، أنه يتم تقديم الطلبات باليد لمسؤول المدارس المصرية اليابانية في موعد أقصاه الخميس 21 ديسمبر، ولن تُقبل الملفات غير المكتملة أو غير المستوفاة.