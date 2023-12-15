خبير علاقات دولية: الشعب الفلسطيني يصر على البقاء في أرضه رغم العدوان الغاشم

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن مقاومة الشعب الفلسطيني مرتبطة بإيمان راسخ وقدرة على تحمل الصعاب رغم الضربات الهجومية المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز على العمليات الانتقامية

وأضاف «البرديسي» خلال مداخلة هاتفية عبر «إكسترا ينوز»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يأت بدليل واحد يبين استطاعتهم بتحقيق الانتصارات على الشعب الفسلطيني، بخلاف الفصائل الفلسطينية التي تبث فيديوهات تثبت تلك القدرة والضربات الموجهه لجيش الاحتلال، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز على العمليات الانتقامية ظنا منهم أن الشعب الفلسطيني سيقوم بالهروب والتهجير ولكن الشعب الفلسطيني يصر على البقاء في أرضه ولن يتزحزح قيد أنملة عن هذه الأرض.

ضعف وهزيمة جيش الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: «ما تصدره إسرائيل من السيطرة على 70% من مساحات غزة يعد كذبًا لأن شمال غزة هو ما ينطلق منه الرشقات الصاروخية والعمليات الهجومية على قواتهم؛ لذلك جيش الاحتلال يدعي وكل ذلك يشير إلى ضعف وهزيمة عسكرية».