نقل 35 ألف طن مخلفات صلبة إلى مصانع تدوير القمامة بالدقهلية

شنت عدة مدن ومراكز بمحافظة الدقهلية حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة والنفايات وتفريغ الحاويات وصناديق القمامة ونقلها إلى مصانع التدوير والتخلص منها بشكل آمن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والبيئة من التلوث وانتشار الأمراض.

رفع 35 ألف طن من المخلفات بالدقهلية

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، إنه جرى شن حملات مكبرة في قطاع النظافة منذ الصباح الباكر، ورفع 35 ألف طن من المخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير بالمدينة، وتم استهداف عدد من الشوارع والميادين الرئيسية.

وتابع رئيس حي غرب المنصورة، محمد الأمين، استمرار الحملة في أعمال النظافة وكنس الشوارع، وتم رصف وتمهيد الطرق وتسويتها وتقليم الأشجار ورفع الناتج عنها وتطهير أماكن تجمعات القمامة منعا لانتشار الأمراض وجرى رفع 110 أطنان من المخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير بسندوب.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكدت محافظة الدقهلية حرصها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات الخدمية، وتحديدا قطاع النظافة، من تجميل الشوارع والميادين، بالتنسيق مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة.