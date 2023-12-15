بعد 8 سنوات.. مريض يكتشف إصابته بالسرطان دون ظهور أعراض

عانى رجل بريطاني من ورم في المخ دون اكتشافه لمدة 8 سنوات، لكنه اكتشف عددا من العلامات التحذيرية الرئيسية أثناء مرضه، لذلك نصح الجميع بالذهاب فورا إلى الطبيب حال الشعور بها أو ظهورها.

علامات تدل على إصاباتك بورم المخ

ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مات كاربنتر، كان يعاني من مرض دبقي منخفض الدرجة في الدماغ، واحتاج إلى جراحة عاجلة عام 2018، حيث ظل منذ عام 2010 يشعر ببعض العلامات التحذيرية التي كان ينبغي أن تدفعه إلى العودة إلى الأطباء لكنه لم يفعل ذلك، واكتفى بالأشعة المقطعية التي لم تثبت شيئا في الدماغ.

وفي يناير 2018، أُخبر «كاربنتر» أنه يعاني من ورم ولكنه كان يعاني أيضا من الضغط العالي والإرهاق، وفق حديثه للصحيفة قائلا: «في السنوات الثماني، ظل ورم دماغي دون أن يلاحظه أحد، ومن الواضح أنه أصبح أكبر وأكبر، ولكن لم أعان من الصداع مطلقا».

العلامات التحذيرية التي ظل يعاني منها «كاربنتر»، ليس من بينها الصداع، لكنه عانى من مشاكل الرؤية، والنطق وهي علامة شائعة نسبيا على وجود ورم في المخ، لكنه تجاهل الأمر معتقدا أنه بحاجة إلى «رؤية معالج النطق».

علاقة الرؤية بورم المخ

سنوات مرت قبل معاناته من تغيّر في الصحة العقلية والعاطفية، وفقا له: «لقد كانت استجاباتي العاطفية وصحتي العقلية منحرفة تماما، فضلا عن العمل في بيئة عالية الضغط، ولم أكن أشعر أن هذه العلامات هي دليل على وجود الورم في الدماغ».

أكبر علامة كان ينبغي رصدها، وفق «كاربنتر»، لم تبدأ حتى عام 2017، أي قبل عام تقريبا من التشخيص، حيث كان مسافر إلى أمريكا وسمع بعض الضوضاء الغريبة في الطائرة، كما شعر بسيلان اللعاب، لكنه لم يكن قادرا على الحركة ويكافح من أجل التنفس، وحينها لم يكن يرى جيدا ولا يتحدث.

ووفق المريض، فإنه شعر حينها أنه مصاب بسكتة دماغية، وبعد ذلك تم تشخيص كاربنتر بالورم الدماغي بعد رؤية المتخصصين الطبيين، قائلا: «أفضل نصيحة يمكنني تقديمها لأي شخص يشعر بالقلق بشأن جسده إذا شعرت بشيء ما، فما عليك سوى التحدث إلى طبيبك».

ووفق هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يتصدر الصداع قائمة أعراض ورم الدماغ، ما يجعل من المفهوم تردد كاربنتر في إجراء الفحص على الرغم من بعض الأعراض الأخرى.

علامات تدل على الإصابة بورم في الرأس

يعاني المرضى من ضغط في الرأس يكون شديدا في الصباح، ويتكرر حدوثه كثيرًا ويبدو أكثر حدة، ونوبات صداع توصف أحيانًا بأنها شبيهة بالصداع الناتج عن التوتر أو الصداع النصفي، هي من أعراض ورم المخ وفق الدكتور محمد الشنهوري، أخصائي المخ والأعصاب، مؤكدا لـ«الوطن»، أنه يمكن للمريض ألا يشعر بالصداع، لكنه يشعر بمشكلات في العين، مثل ضبابية الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية الجانبية، فضلا عن فقدان الإحساس أو الحركة في أحد الذراعين أو إحدى الساقين.

«الشنهوري»، أكد أيضا أن من بين الأعراض التي تشير إلى ورم المخ هي صعوبة الاتزان، مشكلات التحدث، الشعور بالتعب الشديد، الشعور بالتشوش في ممارسة الأمور اليومية، مشكلات الذاكرة.