طريقة تقديم شكاوى تكافل وكرامة إلكترونيا عبر موقع الوزارة.. خطوات بسيطة

في كثير من الأحيان، يتعرض مستحقو معاش تكافل وكرامة إلى قطع المعاش عنهم، بالرغم من تأكدهم من استمرار استحقاقهم لذلك المعاش الشهري الذي تحرص وزارة التضامن على توفيره بشكل دوري للأسر والأفراد الأكثر احتياجا في المجتمع المصري، الأمر الذي يجعلهم يلجأون إلى تقديم شكاوى تكافل وكرامة أو تظلم على الموقع الرسمي لوزارة التضامن.

كيف يمكن تقديم شكاوى تكافل وكرامة؟

يستطيع المواطن الذي ينقطع عنه المعاش الخاص به تقديم شكاوى تكافل وكرامة عبر الموقع الرسمي الخاص بـ وزارة التضامن الاجتماعي، الذي حرصت على توفيره للمواطنين حتى يستطيعون الاستعلام عن المعاش الخاص بهم، إضافة إلى تقديم شكاوى معاش تكافل وكرامة الخاصة بهم.

شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي

وهناك عدة خطوات يجب أن يتبعها المواطن عند تقديم شكاوى تكافل وكرامة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وتتمثل في الآتي:

- يقوم الراغب في تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالدخول عبر الموقع الرسمي الخاص ببرنامج تكافل وكرامة التابع لوارة التضامن الاجتماعي من هنــــــــــــــــا.

- يقوم الراغب في تقديم شكاوى تكافل وكارمة بإدخال الرقم القومي الخاص به في الخانة المخصصة لذلك، من اليسار لليمين.

- وبعدها يضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل شكوى الموجودة بجانب الأيقونة الخاصة بالاستعلام.

- ثم يقوم المواطن الراغب في تقديم شكوى بإدخال جميع الباينات المطلوبة الخاصة به، والتي تتمثل في «المحافظة، الإدارة الاجتماعية، المركز أو قسم الشرطة، نوع الشكوى، الاسم، العنوان، المحمول، الهاتف».

- وبعد أن يقوم بإدخال جميع البيانات يتم كتابة الشكوى بالتفاصيل الكاملة الخاصة بها في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم يتم الضغط على تسجيل الشكوى حتى يتم إرسالها إلى قاعدة بيانات الوزارة، وفي حالة إذا كان يرغب في طباعة الشكوى يتم الضغط على «طباعة».

ما رقم الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي؟

وفي حالة إذا كان يرغب المواطن في تقديم شكاوى تكافل وكرامة عن طريق الخط الساخن، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين الخط الساخن للتواصل من خلاله، على الرقم 19680، كما يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني tk.grievance@moss.gov.eg.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

- يقوم الراغب في الاستعلام بالدخول إلى الموقع الخاص ببرنامج تكافل وكرامة.

- يقوم المواطن بكتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

- ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة «استعلام».

- ثم يتم اختيار نوع البطاقة «تكافل وكرامة».

- ثم يتم توضيح حالة البطاقة المراد الاستعلام عنها «سار، تجميد أو إيقاف».

- وفي حالة التجميد أو الإيقاف يتم ذكر السبب.

- في حالة إذا كانت البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

- ثم يتم إدخال بعض البيانات المطلوبة والتي تتمثل في «المديرية، الإدارة، الوحدة».

- وعلى الفور تظهر حالة البطاقة المراد الاستعلام عنها.

التسجيل في تكافل وكرامة

وفي حالة إذ رغب المواطن للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة حتى يتمكن من الحصول على معاش شهري، يتبع الخطوات التالية:

- يقوم بالتوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم.

- يقوم بتقديم المستندات المطلوبة، التي تتمثل في الآتي:

1- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد.

2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عامًا.

4- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

5- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عامًا وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

6- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

7- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.