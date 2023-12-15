رفع لافتات وإعلانات غير مرخصة من الشوارع في حملة بالدقهلية

قاد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين بالدقهلية، حملة مكبرة لرفع وإزالة اللافتات والإعلانات غير المرخصة والعشوائية التي جرى تعليقها بدون إذن أو تصريح.

واستهدفت الحملة عددا من الشوارع الرئيسية والميادين والقرى والعزب والوحدات المحلية، في نطاق المدينة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية.

إزالة 50 لافتة وإعلانات غير مرخصة

وأكد رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، ضرورة إعادة الشكل الجمالي والحضاري للمدينة؛ إذ أسفرت الحملة عن رفع ما يقرب من 50 لافتة وإعلانات غير مرخصة وعشوائية.

وشدد «عبد العظيم» على ضرورة المتابعة الدورية لمواجهة التعديات والمخالفات، وإزالة الإشغالات كافة، التي تعيق حركة السير، ورفع الإعلانات ذات المساحات الكبيرة للحفاظ على حياة المواطنين خشية سقوطها بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وشرطة المرافق والمرور.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وأشار أحمد عبد العظيم، إلى ضرورة الحفاظ على الصورة البصرية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم ومحاسبة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، والتصدي بكل حسم وحزم لأي مخالفة قد تؤثر على انضباط الشوارع.