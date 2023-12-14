سعر الدولار اليوم الخميس 14-12-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 14-12-2023 في البنوك المصرية، في بداية التعاملات الصباحية استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل أقل سعر شراء 30.75 جنيه والأعلى 30.90 جنيه، وأقل سعر بيع 30.85 جنيه، والأعلى 30.96 جنيه، وفقًا لبيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الخميس 14-12-2023 في البنوك المصرية في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم، 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن سعر الدولار في بنك مصر للشراء 30.75 جنيه، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع.