سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 12-12-2023

شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 12-12-2023 استقرارا ملحوظا في بداية تعاملات اليوم، حيث استقر سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه حالة الشراء.

وترصد السطور التالية سعر الدولار داخل عدد من البنوك المصرية، بحسب أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار فى بنك مصر اليوم نحو 30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 30.75 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم داخل البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر البيع نحو 30.85 جنيه، فيما سجل سعر الشراء نحو 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي اليوم نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم

استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 30.90 جنيه.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه في حالة الشراء.