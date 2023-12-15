محافظ الجيزة: التعامل الفوري مع مخالفات البناء وتعديات الأراضي الزراعية

طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، بتحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحلات العامة على حرم الطريق وأرصفة المشاة، والتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد «راشد» في تصريحات صحفية، المتابعة المستمرة لجميع قطاعات المحافظة، من خلال الوجود الميداني ولجان التفتيش والمتابعة، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية للشكاوى الواردة كافة، مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.

مجازاة ثلاثة من مسؤولي المتابعة الميدانية

وانطلاقًا من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال محاسبة المقصرين وإثابة المتميزين، قررمحافظ الجيزة، مجازاة ثلاثة من مسؤولي المتابعة الميدانية بحي الهرم للقطاع الجنوبي ومدير إدارة التنظيم ومسؤول التنظيم بالقطاع الجنوبي بحي الهرم.

وجاء قرار محافظ الجيزة عقب ضبط مخالفات بناء بدون ترخيص بشارع الفريق محمد علي فهمي، بمنطقة نزلة البطران بالقطاع الجنوبي لحي الهرم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة في ذلك الشأن.

إزالة التعديات ومخالفات البناء

وشمل قرار محافظ الجيزة، مجازاة وكيل إدارة الإشغالات بمركز ومدينة العياط للتقصير في التعاون مع اللجنة المشكلة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقرية طهما، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في ذلك الشأن، ومجازاة مديري إدارات المتابعة والإنارة والإعلانات بحي العجوزة ونائب رئيس حي العجوزة لقطاع أرض اللواء، وذلك لعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة والجدية حيال المحلات المخالفة التي لم تلتزم بضوابط وتعليمات تخفيض الإنارة على واجهات المحلات، وكذا أعمدة الإنارة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

جاءت قرارات محافظ الجيزة، عقب إجراء التحقيق الإداراي من قبل إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.