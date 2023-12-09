محافظ الجيزة يعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال المواطنين غدا

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية بكل أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة، وإتمام الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي الكامل للعملية الانتخابية لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.

اللجان الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، إلى أن جميع اللجان الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين غدا الأحد أول أيام الانتخابات والمقرر عقدها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي. مؤكدا المتابعة المستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية مع التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعامل الفوري حيال أي بلاغات وشكاوى واردة من المواطنين.

سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين

وشدد محافظ الجيزة على تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية، مؤكداً على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة التأهب القصوى بجميع المديريات والقطاعات الخدمية وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات.

وكان محافظ الجيزة أجرى جولة تفقدية بعدد من اللجان الانتخابية بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية، وتضم المحافظة 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.