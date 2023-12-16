أسعار الحديد اليوم السبت 16-12-2023 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الحديد اليوم ثباتا حسبما أفادت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث أعلنت أن أسعار الحديد اليوم السبت 16-12-2023 في الأسواق، شهدت ثباتا سعريا، وكذا حديد عز بعدما سجل مبلغ الـ41 ألفًا و338 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39 ألفًا و394 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الحديد اليوم السبت 16-12-2023 في مصر، كما يلي:

سعر طن حديد عز

- سعر حديد عز اليوم: 41 ألفًا و338 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 39 ألفًا و394 جنيهًا.

- سعر حديد بشاي: 41 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 39 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 39 ألف جنيه.

- سعر حديد المصريين: 39500 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 38 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 39 ألف جنيه للطن.