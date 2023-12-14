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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس جامعة العريش: طلابنا شاركوا بقوة في الانتخابات الرئاسية

كتب:

حسين إبراهيم
02:36 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
طلاب جامعة العريش شاركوا بقوة في الأنتخابات الرئاسية

طلاب جامعة العريش شاركوا بقوة في الأنتخابات الرئاسية

أثنى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على مشاركة طلاب جامعة العريش بقوة في جميع الأقسام والكليات في الانتخابات الرئاسية، مشيدا بوعيهم.

وعي سياسي بالمشاركة الانتخابية

وأكد رئيس جامعة العريش، في بيان صحفي، أنّه توقع هذا الإقبال الكبير على اللجان الانتخابية من الطلاب، بعد محاضرات واجتماعات التوعية التي قام بها هيئة التدريس على مدار الأسابيع الماضية، في أحقية الحضور للانتخابات والأدلاء بأصواتهم بشكل كبير.

النهضة العلمية والدراسية التنموية

وأوضح أنّ النهضة العلمية والثورة الدراسية التنموية التي تحدث على أرض سيناء، غير مسبوقة، وهذا ما أكده الدكتور حسن الدمرداش، مضيفا أنّ جامعة العريش شهدت افتتاح كليات جديدة، منها كلية الطب البشري والطب البيطري، ومعامل صحية، وأبحاث علمية، ومشروعات تخرج في المجال التنموي، وزيادة مساحة التنمية الزراعية والثروة السمكية والداجنة والحيوانية.

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