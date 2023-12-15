خريطة قطع المياه في المحافظات اليوم.. 11 منطقة متأثرة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بالشركات التابعة في الجيزة والدقهلية والمنوفية، وعودتها في الإسماعيلية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: «العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عتمان، تفرعات شارع الجمهورية، طريق 11»، لمدة 8 ساعات، ابتداءً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، حتى السادسة صباح غدٍ السبت.

كسر مفاجئ بخط الصرف الصحي

وأشارت إلى أنّ سبب قطع المياه، يرجع إلى أعمال إصلاح هبوط صرف صحي؛ نتيجة كسر مفاجئ بخط صرف صحي قطر 700 مم بشارع طراد النيل خلف المركز الطبي بالحوامدية، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط مياه أقطار 400 مم، 280 مم للتمكن من إصلاح هبوط الصرف الصحي، لافتة إلى أنّها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه في بعض المناطق بمركز منية النصر: «ميت عاصم - برمبال الجديدة والقديمة - كفر علام - الرياض - الكردي- الجنينة - النزل» غدًا السبت لمدة 9 ساعات، تبدأ من الـ8 صباحًا حتى الـ6 مساءً، بسبب تنفيذ الشركة، أعمال تطهير المروق 1-2 بمرفق مياه منية النصر.

توفير المياه خلال فترة الانقطاع

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية إلى قطع المياه يوم الأحد المقبل، من الساعة 10 صباحًا حتى الـ2 مساءً، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، لافتة إلى أنّه تم التنبيه على المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة.

وأعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب 600 مم بمدينة القصاصين بالإسماعيلية، وإعادة ضخ المياه ووصولها إلى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع.