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قطع المياه عن عدة مناطق في أسوان للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

كتب:

أحمد الأمير
02:20 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
قطع المياه - صورة تعبيرية

قطع المياه - صورة تعبيرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن قطع المياه في عدة مناطق غدا، بسبب أعمال الصيانة الدورية وتجديد الخط الناقل الذي يمتد من المنشية إلى مدخل عنيبة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أماكن قطع المياه في اسوان غدا

وأكدت أنه سيترتب على الأعمال التحسينية قطع المياه عن عدة مناطق في المحافظة وتشمل مدينة نصر النوبة، ومجلس قرى عنيبة، وقورتة ثالث، وقرى وادي العرب، بالإضافة إلى أجزاء من مركز كوم أمبو، وقرى العتمور القبلية، ونجع العرب بحجازة، والمنشية.

قطع المياه لمدة 18 ساعة في عدة مناطق 

وأوضحت في بيان، أن قطع المياه في تلك المناطق اعتبارًا من الساعة السادسة صباح غدا السبت 16 ديسمبر، وحتى الساعة 12 منتصف الليل نفس اليوم.

وأهابت الشركة بالمواطنين المتأثرين في تلك المناطق، باتخاذ اللازم وتوفير المياه خلال فترة انقطاع المياه المؤقتة، مؤكدةً أن جهودها تهدف إلى توفير خدمة مائية محسنة ومستدامة للجميع.

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بقلم أحمد الأمير