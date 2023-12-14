4352 فرصة عمل للشباب في 10 محافظات براتب يبدأ من 6 آلاف جنيه

أعلنت مدريات العمل في 10 محافظات، عن توفير 4352 فرصة عمل في 35 مؤسسة خاصة، وفقا لنشرة التوظيف الصادرة عن مديريات العمل لشهر ديسمبر، حيث تستهدف فرص العمل الشباب بمختلف المحافظات بعضها لذوي الهمم، لمختلف المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بخبرة وبدون خبرة، مع توفير تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

وظائف خالية للشباب بالمحافظات

وتضم تخصصات، الوظائف الخالية بالمحافظات فرص عمل أمن صناعي، وتمريض، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومدير مصنع، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج وعدة تخصصات أخرى، بمحافظات «القاهرة، والجيزة، وأسيوط، ودمياط، وبورسعيد، وسوهاج، والإسكندرية، والغربية، والفيوم، وشمال سيناء».

خريطة فرص العمل للشباب

وتنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بالمحافظات، والتي جاءت وفقا لمديريات العمل كالتالي:

- شركة أمن تطلب مراقبي أمن ومراقبي كاميرا، لجميع المؤهلات سن من 20 حتى 50 عاما براتب يبدأ من 6 آلاف جنيه.

- شركة صناعات تطلب مساعدين فني يكانيكا ومشرفي إنتاج براتب يبدأ من 6 آلاف جنية للمؤهلات «عليا ومتوسطة» مع توفير تأمين طبي واجتماعي، بخبرة وبدون.

- شركة صناعات تطلب مندوبي مبيعات مؤهلات عليا ومتوسطة، برتب يبدأ من 7 آلاف جنيه، وسن من 30 حتى 40 عاما، بخبرة وبدون.

- يطلب مصنع عمال ومحاسبين ومهندسي جودة مؤهلات عليا ومتوسطة سن أقل من 35 عاما، ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية، بدون خبرة.

طرق التقديم لفرص العمل بالمحافظات

وتستقبل مديريات العمل بالمحافظات طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الوظائف الخالية، ومتابعة التوظيف وتطبق الحد الأدنى من الأجور.