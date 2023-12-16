أسعار الذهب اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 في مصر.. عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 في مصر، بمحلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، تراجعاً طفيفاً مقارنة، بأسعار التعاملات الصباحية للأمس، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2885 جنيها بدون مصنعية، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك، ليسجل نحو 3297 جنيها خلال بداية التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بدون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 3022 جنيها للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً، في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2885 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2473 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 1923 جنيها للشراء بدون مصنعية، كما قد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 16-12-2023 تراجعاً مقارنة بأسعار التعملات الصباحية للأمس، بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 23080 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2018 دولارا.