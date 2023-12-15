انخفاض أسعار الذهب اليوم بختام التعاملات.. اعرف عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-12-2023، في مصر خلال ختام التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، تراجعاً ملحوظاً، يقدر بنحو 5 جنيهات بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، وتراجع بنحو 6 جنيهات بالنسبة لجرام الذهب عيار 24، وفقاً لشعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، في محلات الصاغة المصرية بختام التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب بجميع أنواعة، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم خلال ختام التعاملات، ليسجل نحو 3297 جنيها للشراء.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في ختام التعاملات، ليسجل نحو 3022 جنيها للشراء.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في ختام التعاملات، ليسجل نحو 2885 جنيها للشراء.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في ختام التعاملات، ليسجل نحو 2473 جنيها للشراء.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في ختام التعاملات، ليسجل نحو 1923 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم خلال ختام التعاملات، ليسجل نحو 23080 جنيها للشراء.

تراجع سعر الأونصة الذهبية اليوم في ختام التعاملات، ليسجل نحو 2018 دولارا للشراء.