أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في مصر.. عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13- 12- 2023، في مصر، استقرارًا، خلال بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 2800 جنيه بدون مصنعية، في ختام التعاملات أمس.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم 13 ديسمبر 2023، في بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة المصرية، وذلك وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب، ووفقًا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بدون مصنعية

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، في محلات الصاغة المصرية، إذ سجل نحو 3200 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 2933 جنيه للشراء بدون مصنعية، كما قد يختلف السعر من مكان لأخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة المصرية، بنحو 2800 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، نحو 2400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ عيار 14 اليوم في بمحلات الصاغة بدون مصنعية، نحو 1867 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 13- 12- 2023، استقراراً بمحلات الصاغة، بنحو 22400 جنيه للشراء، كما سجلت الأونصة 1982 دولارا.