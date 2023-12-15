أسعار الذهب اليوم في مصر.. اعرف عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، في مصر خلال بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، استقرارا نسبيا، مقارنة بأسعار بداية التعاملات اليومية، ويشهد الذهب خلال الفترة الحالية حالة من التذبذب السعري، وفقا لبيانات شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 15-12-2023، في محلات الصاغة المصرية خلال تعاملات اليوم ليسجل نحو 2890 جنيها، وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم بجميع أنواعه وفقا لآخر تحديثات شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، خلال تعاملات اليوم، عند 3303 جنيهات للشراء، دون مصنعية.

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، خلال تعاملات اليوم، عند 3028 جنيها للشراء، دون مصنعية.

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، خلال تعاملات اليوم، عند 2890 جنيها للشراء، دون مصنعية.

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، خلال تعاملات اليوم، عند 2477 جنيها للشراء، دون مصنعية.

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، خلال تعاملات اليوم، عند 1927 جنيها للشراء، دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة ليسجل نحو 23120 جنيها للشراء.

سجل سعر الأوقية الذهبية اليوم الجمعة، نحو 2032 جنيها للشراء.