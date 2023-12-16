خطوات زراعة محصول القمح بالدقهلية.. «جيزة 171 الأكثر تميزا»

تعد محافظة الدقهلية من المحافظات الرائدة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل محصول القمح، وتستهدف المحافظة هذا العام زراعة 250 ألف فدان قمح، وخلال هذه الأيام يبدأ موسم زراعة الذهب الأصفر في المحافظة.

وكشف محمد متولي، مزارع بالدقهلية، لـ«الوطن»، تفاصيل زراعة محصول القمح، موضحا أن القمح من المحاصيل المهمة بالمحافظة، وتحديدا صنف جيزة 171 لأنه من الأصناف المميزة، وذلك لتحمله التقلبات الجوية كما أنه لا يصاب بالصدأ.

وأوضح أنه يتم حرث الأرض مرتين، أول مرة من أجل وضع البذور بها، والثانية لتغطية البذور، وبعد ذلك تبدأ عملية الري لمدة 10 أيام، في اليوم تأخذ 4 ريات على فترات، ليبدأ الزرع في الظهور على وجه الأرض.

التسميد البلدي للأراضي الزراعية

وتابع «متولي»، أنه يقوم بالمرور بشكل يومي على الأرض، لمتابعة ما إذا كانت بحاجة إلى تسميد أو فيها مشكلة ما، ويتم تسميد الأرض بالتسميد البلدي وهو خميرة في الأرض، وبالنسبة للتقاوي «نبدر» للفدان الواحد 2 شيكارة ووزنه 60 كيلو، وعملية الحصاد تكون بين شهري مايو ويوليو.

خطوات زراعة محصول القمح

كما قال محمد سعد، رئيس جمعية المحاصيل الزراعية بالدقهلية، إن خطوات زراعة القمح تبدأ بـ«درفلة الأرض»، أي حرثها بعد وضع البذور بها لتغطية الحبوب، وتتم عملية الدرفلة بشكل سطحي حتى لا تكون البذور في عمق كبير في الأرض، والغرض من ذلك هو تغطيتها من الطيور، وبعد ذلك يقوم بعملية زحف خفيفة بواسطة المعدة لتغطية الحبوب من الشمس والهواء وتصاب بالعرق وتبدأ بالظهور على وجه الأرض وتسمى بالزراعة «التخضير»، وهذه إحدى أنواع زراعة القمح ضمن أنواع متعددة لزراعته.