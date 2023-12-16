طبيبة: تناول الحامل للأسماك يؤثر إيجابيا على تكوين مخ الطفل

قالت الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمركز تكنولوجيا الأغذية، إن هناك دراسة حديثة عن تناول الأسماك، أثبتت أنه يساعد على خفض تأخر نمو دماغ الطفل، لافتة إلى أن الدراسة أجريت بشكل خاص على الأطفال، الذين بدأوا في تناول الأسماك خلال النظام الغذائي الخاص، أي عند عمر 6 أشهر.

ونصحت «عز الدين» خلال مداخلتها ببرنامج «8 الصبح»، على قناة DMC، مع الإعلامية داليا أشرف، الأمهات بتناول الأسماك خلال فترة الحمل، إذا لم يوجد لديهن أي موانع من تناوله، لأنه يؤثر بشكل إيجابي، في تكوين مخ الطفل.

الأسماك غنية بـ«الأوميجا 3»

وتابعت أن الأسماك غنية بـ«الأوميجا 3»، والتي تؤدي دورًا رئيسيًا في تركيب المخ، لأنها من الأحماض الدهنية الصحية، التي تدخل في أغلب تركيب المخ وتطوره، ونمو الوظائف الإدراكية، وتحسين التطور اللغوي للطفل، حتى الأطفال في سن أكبر، يساعدهم تناول الأسماك على التحصيل الدراسي.

الأسماك لا تسبب حساسية للطفل

ولفتت الباحثة بمركز تكنولوجيا الأغذية، إلى أن الأسماك لا تسبب حساسية للطفل، كما هو شائع عند بعض الأمهات، لأن بعض الأطفال قد يكون لديهم حساسية، تظهر في صورة حكة للجلد: «السمك لا يسبب حساسية، ولكن في بعض الأطفال عندهم حساسية أصلًا من الأسماك، في الحالة دي بنوقف تناوله».