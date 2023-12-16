أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16-12-2023.. تراجع ملحوظ

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16-12-2023 في الأسواق، بسبب بدء العروة الشتوية منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، مما أدى إلى وفرة المعروض، حيث تراجع سعر الطماطم بقيمة جنيهين، فيما هبط سعر التفاح المصري بقيمة 4 جنيهات، أما الكيوي فانخفض بقيمة 7 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16-12-2023 في الأسواق، كما يلي:

- سعر كيلو الطماطم بين 4 و7.5 جنيه.

- سعر البطاطس بين 8 و14.5 جنيه.

- سعر كيلو البصل في الأسواق المصرية ما بين 15 و27 جنيها.

- سعر كيلو الكوسة بين 8 و 17 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

- سعر كيلو الفاصوليا يتراوح ما بين 6 و 10 جنيهات.

- سعر الفلفل الرومي البلدي بين 7 و13 جنيها.

- سعر كيلو الخيار البلدي يتراوح بين 7 و11 جنيها.

- سعر كيلو البرتقال البلدي بين 4.5 و6 جنيهات.

- سعر اليوسفي في الأسواق بين 6 و14 جنيها.

- سعر التفاح البلدي بين 20 و30 جنيها.

- سعر الجوافة بين 6 و14 جنيها.

- سعر كيلو الليمون البلدي يتراوح بين 6 و12 جنيها.