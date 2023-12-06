انخفاض أسعار بعض السلع في الأسواق.. بينها الكتاكيت والخضروات والفاكهة

تراجعت أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 6-12-2023، تزامنا مع حرص الحكومة على توفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، وتتمثل أبرز السلع التي سجلت تراجعا «الكتاكيت والخضراوات والفاكهة»، وفق ما أعلنته بواية الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الكتاكيت

وشهدت أسعار الكتاكيت اليوم تراجعا كبيرا نظرا لتراجع أسعار الأعلاف، بعد أن أفرجت الدولة عن العديد من الأطنان، في إطار سعي الدولة لضبط الأسعار، حيث سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم نحو 27 جنيها، بينما بلغ سعر الكتكوت الساسو نحو 17 جنيها.

تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة

وتراجعت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق سواء البيع بالجملة أو التجزئة، حيث سجلت أسعار الطماطم اليوم نحو 10 جنيهات للكيلو في البيع بالتجزئة، كما تشهد أسعار الفاكهة حالة من الهبوط، حيث سجلت الجوافه نحو 15 جنيها للكيلو، بينما يتراوح البرتقال بين 10 و15 جنيها».

تراجع أسعار الخضروات والفاكهة قريبا

وفي السياق ذاته، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن»، إنّ أسعار الخضراوات والفاكهة ستشهد انخفاضا كبيرا بنهاية ديسمبر الجاري بسبب بدء موسم الحصاد الشتوي، فضلا عن ضخّ كميات كبيرة من السلع في الأسواق لتلبية حاجات المواطنين، في ظل هبوط الأسعار بسبب ضعف الحالة الشرائية للمستهلكين.