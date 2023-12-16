الفضالي وصبره يتفقدان الصراف الآلي TVM بمحطة الشهداء بالخط الأول

تفقد صباح اليوم المهندس علي الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو يرافقه المهندس خالد صبره رئيس مجلس الإدارة، محطة الشهداء لمتابعة تشغيل ماكينات الصراف الآلي «TVM» بعد تركيبها وتشغيلها بمحطات المترو بالخط الأول والثاني.

خدمة أفضل للجمهور

يأتي تركيب هذه الماكينات في إطار تقديم أفضل خدمة لجمهور ركاب مترو أنفاق القاهرة الكبرى ولتخفيف الزحام على شبابيك التذاكر من خلال وضع خطة لميكنة عمليات التشغيل لضمان أفضل خدمة تقدم للجمهور.

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن تفعيل ووضع ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر وتم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي بمحطات المترو المختلفة بالخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب بالمحطات التي تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار.

10 تذاكر في العملية الوحدة

وأكدت أن هذه الماكيات تتيح بيع تذاكر الرحلة الواحدة الغير مخفظه حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة وبيع وشحن محفظة التذاكر وتجديد اشتراكات الجمهور و إعادة شحن محفظة التذاكر، وتقبل الماكينة العملات الورقية من فئات «5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 جنيه» وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه و نصف جنيه .

ويمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتي تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة إستخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الإلتزام بهم في محطات الخروج .

ونوهت إلى أنها تسعى لتقديم كل ما هو حديث ويساهم في رحلة مريحة سريعة آمنة لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثاني.

ناشد أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي للمترو جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقي كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .