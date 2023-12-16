محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الموقف التنفيذي لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والشوارع الجاري تطويرها بنطاق المحافظة، ضمن خطة الارتقاء بمستوى البنية التحتية خلال العام المالي 2023/2024.

تطوير ورصف شارع الملك فيصل

واطلع اللواء راشد على نسب تطوير ورصف شارع الملك فيصل، مؤكداً أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطه المحافظة في تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية، مشيرا أنه يجري تطوير ورصف شارع الملك فيصل بدءا من تقاطعه مع طريق المريوطية وحتى نهاية والتقاءه بطريق المنصورية بطول 1.5 كم ومتوسط عرض 30 مترا، وذلك لتحسين حركة سير المركبات ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق، مشيرا أن الأعمال تشمل رصف طبقة الطريق وإنشاء أرصفة مشاة وتطوير الجزيرة الوسطي وإزالة أي تعديات على الطريق العام وخط التنظيم من قبل المحال التجارية، حيث يعد شارع الملك فيصل من أكبر الشوارع التجارية والحيوية بالمحافظة ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم.

استكمال أعمال إنشاء الأرصفة والبلدورات

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم رصف ورفع كفاءة شارع الوفاء والأمل وهو أحد الشوارع الهامة الرابطة بين شارع الهرم والملك فيصل، وجار استكمال أعمال إنشاء الأرصفة والبلدورات والتنسيق العام للطريق للظهور بالشكل الحضاري.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بمشروعات الرصف، فضلاً عن تذليل العقبات التي تواجه التنفيذ بالتعاون مع الوحدات المحلية لضمان سرعة إنهاء الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر، مشيرًا إلى تذليل العقبات للإسراع في وتيرة الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمحافظة والمتابعة المستمرة للشركات المنفذة لأعمال الرصف والصيانة للطرق لمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في الوقت المحدد.

المتابعة الدورية لمشروعات البنية التحتية

وأشار محافظ الجيزة إلى حرصه على المتابعة الدورية لكافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع ومنها قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.