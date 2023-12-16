بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد.. من هو ولي عهد الكويت؟

بعد وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، عن عمر ناهز 86 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية منذ أيام دخل على إثرها إلى المستشفى، يستعد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أداء اليمين الدستورية، أميرا للبلاد.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن ولي العهد الشيخ مشعل، بحسب صحف «القبس» و«النبأ» الكويتيتين، وموقع الحرس الوطني الكويتي.

- الشيخ مشعل ولي العهد ولد في 27 سبتمبر 1940، وعمره 83 عاما.

- يلقب بـ«أبو طلال».

- لديه 5 أبناء و7 بنات.

- درس في كلية هندن للشرطة في بريطانيا.

- التحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للمباحث العامة، والتي تحولت إلى أمن الدولة بعد ذلك.

- كان رئيسًا فخريًا لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية من عام 1973 وحتى 2017.

- تولى الشيخ مشعل ولاية العهد في 8 أكتوبر عام 2020، بتزكية من الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح.

- في 15 نوفمبر عام 2021، أصدر الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الراحل، أمرًا أميريًا، بالاستعانة بأخيه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، ونص الأمر الأميري على تفويض ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببعض الصلاحيات.

- سيصبح الشيخ مشعل أمير الكويت بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، طبقًا للمادة 60 من الدستور الكويتي، التي تنص على أن يؤدي الأمير الجديد القسم أمام مجلس الأمة.

وزير شؤون الديوان الأميري ينعى أمير الكويت

وكان وزير شؤون الديوان الأميري، نعى أمير الكويت قائلًا: «ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت».