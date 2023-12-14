«تعليم الغربية» تضع 4 ضوابط استعدادا لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بحثت مديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة ناصر حسن وكيل الوزارة، خلال اجتماعها، اليوم، مع موجهي عموم المواد الأساسية، مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وذلك استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024.

المواصفات الورقية

وخلال الاجتماع شدد وكيل وزارة التعليم بالغربية على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتطبيق الكتاب الدوري رقم 49 الصادر في 21/11/2022 ومراعاة كلًا من الامتحان والورقة الاحتياطية، والدقة في وضع الأسئلة، إلى جانب مراعاة المستوى التحصيلي لجميع الطلاب.

تأهيل المدارس

كما عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور مهندسي هيئة الأبنية التعليمية، مدير عام إدارة زفتى التعليمية، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، وممثلي مؤسسة صناع الخير، وذلك للاتفاق على إعادة تأهيل وتطوير مدرسة حنون الثانوية، التابعة لإدارة زفتى التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن ذلك يأتي كمنحة مقدمة من مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن تتم كل الأعمال وفق المواصفات والاشتراطات الفنية الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية.

جاء ذلك بحضور عبدالفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، أحمد الجندي، مدير إدارة التعليم الثانوي، وأحمد فايد، مدير مركز التطوير التكنولوجي.