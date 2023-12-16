«غابت شمس الكويت».. ماذا قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الشيخ نواف؟

ما أن أعلن الديوان الملكي في الكويت، وفاة أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، دوّن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبارات «إنسانية» مؤثرة تروى مواقف له خلال فترة حكمه، وصفه البعض بـ «أبو المساكين»، والبعض الآخر قال «وغابت شمس الكويت».

الحاكم الزاهد العابد

تعددت العبارات التي قيلت في أمير دولة الكويت، على منصة «إكس»: «الحاكم الزاهد العابد لم يأخذ إجازة في حياته إلا للعلاج فقط لم يصيف في ربوع سويسرا وباريس ولندن والمغرب وإسبانيا كان يقضي الصيف في حر الكويت وقيضها والشتاء في صحرائها حيزة له الدنيا بملكها وأموالها وفتنها فأعتزلها وأقبل على الله بقلب نظيف».

ودوّن الكاتب مشعل محمد على «إكس»، مُعلقًا على وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح، قائلًا: «وغابت شمسُ الكُويت»، ودوّن البعض الآخر عبارات «حكم الكويت لفترة قصيره.. لكن أثره الطيب الذي غرزه في قلوب أبناء شعبه سيبقى معهم مدى الحياة رحل أمير العفو والتواضع إلى جنة الفردوس الأعلى بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الصباح».

أمير دولة الكويت

ضمن العبارات التي قيلت أمير دولة الكويت بعد وفاته أيضًا: «نحن شهود لك في الأرض أشهد الله أنه أبو الأيتام والمساكين والداعم الخيري الأول لأعمالنا الخيرية في دول العالم اللهم اجعله من أهل الفردوس بلا حساب ولا سابق عذاب».