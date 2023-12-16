ندوة في الضفة الغربية لمرضى السرطان للتوعية بمقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي

أشكال عديدة من المقاومة ينتهجها سكان الضفة الغربية المحتلة بفلسطين ضد جيش وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تزامناً مع العدوان على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة للمخيمات بالمنطقة، وفي هذا الصدد نظمت جمعية بصمة حياة لعلاج مرضى السرطان بمدينة نابلس ندوة تحت عنوان «المقاطعة ثقافة شعب»، بهدف الدعوة والتوعية بأهمية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي تستخدم لإطعام وعلاج مصابي الأورام الخبيثة بالمدينة.

دعوات لمقاطعة منتجات الاحتلال في الضفة الغربية

وردد الحضور عبارات «المقاطعة بتقدر عليها أنت ليس بعاجز»، وقالت فاتن الترابي، صحفية، وأحد الحضور في حديثها لـ«الوطن» إن الندوة هدفت إلى تعزيز ثقافة الوعي لدى النساء للتوعية بأهمية وضرورة مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائلي ولتعزيز مفهوم المنتج الوطني والحث على شرائه، موضحة: «بنشجع شراء المنتجات الوطنية كونها تعود بالفائدة علينا كشعب فلسطيني، وكمان المقاطعة من أهم أسلحة وأدوات مقاومة المحتل الذي يفسد في أرضنا ويقتل شعبنا».

منتجات تقدم الدعم للاحتلال الإسرائيلي

ولفتت «فاتن» إلى أنّ الدعوات شملت مقاطعة يعض أنواع الأدوية التي لها بدائل أخرى، بالإضافة إلى منتجات المياة والمشروبات الغازية والمطاعم التي تقدم الدعم لجنود الاحتلال: «الحديث كان متركزاً على أنّ أمولنا التي ننفقها لشراء تلك المنتجات تعود إلينا على هيئة رصاص وقذائف وصواريخ لتحصد أرواحنا وتدمر منازلنا».