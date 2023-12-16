«شعبة الدواجن»: استقرار الأسعار وتوافر المنتج في الأسواق

طمأن الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، المستهلكين بتوافر الدواجن على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن سعر الدواجن بات ثابتا دون تغيير لفترة تخطت الشهر: «فيه استقرار كبير في سعر الدواجن في الأسواق والمنتج متوافر».

السيد: أسعار الدواجن ظلت كما هي دون تغيير

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن في كل المحافظات ظلت كما هي دون تغيير يذكر سوى بعض التغيرات الطفيفة في سعر المنتج.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن شعبة الدواجن تشهد حاليا حالة من الاستقرار في المنتجات والأسعار بالأسواق، كما أن الإنتاج جيد بالنسبة للطلب عليه، وحالة الطقس لم تتغير بشكل حاد من شأنه التأثير على الدواجن في المزارع أو الأسواق.

أسعار الأعلاف ثابتة

وأكد أن أسعار الأعلاف ما زالت منذ ما يقارب الأسبوعين ثابتة، فيما ارتفع سعر فول الصويا بشكل طفيف.

أما عن البيض، فقد أوضح أن سعر طبق البيض حاليا وصل لـ120 جنيها، وهناك عدد من المواطنين ممن يشتكون بيعه بسعر وصل لـ150 جنيها للطبق، مشيرا إلى أن هذا الأمر متعلق بشكل أكبر بضرورة وجود رقابة صارمة على الحلقات الوسيطة التي تقوم بشراء البيض بسعر 118 وتبيعه بسعر يصل لـ150 جنيها.

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيشهد سوق الدواجن إقبالا متزايدا خاصة بعد لنتهاء فترة الصوم لدى الأخوة الأقباط، ما سيعكس وجود زيادة في الطلب والإقبال على الدواجن خلال الفترة المقبلة، مثلما يحدث في شهر رمضان من كل عام.