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تفاصيل جنازة أمير الكويت.. مراسم الدفن وموعد ومكان استقبال العزاء

كتب:

محمد عبدالعزيز
02:23 م | السبت 16 ديسمبر 2023
أمير الكويت

أمير الكويت

أعلن شؤون الديوان الأميري مراسم دفن جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والتي من المقرر أن تكون غدًا الأحد، وتقتصر على أقرباء الأمير فقط، وذلك بمسجد بلال بن رباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأعلنت الكويت الحداد الرسمي لمدة 40 يومًا وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء 19 من ديسمبر.

وقال الديوان الأميري، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، إن العزاء سيكون يوم الاثنين في ديوان أسرة آل صباح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى أذان الظهر فقط ويوم الثلاثاء من 9 صباحًا وحتى آذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

مجلس الوزراء الكويتي: مسيرة أمير الكويت حافلة بالعطاء

وقال مجلس الوزراء الكويتي: «مسيرة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كانت حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته التي كرسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية»

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بقلم محمد عبدالعزيز