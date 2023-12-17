السينما في 2023.. محاولات للخروج عن المألوف وعودة النجوم بعد غياب

قدمت السينما في عام 2023 ثنائيات اجتمعت معا للمرة الأولى في تجارب سينمائية جديدة ومختلفة، نالت إعجاب الجماهير، فضلاً عن عودة بعض النجوم لصناعة السينما بأعمال جديدة بعد سنوات من الغياب.

وتستعرض «الوطن» أبرز ثنائيات 2023:

بيت الروبي

فيلم بيت الروبي جمع للمرة الأولى الفنان كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، ويتناول الفيلم مهنة الإنفلونسر التي أصبحت من أكثر المهن انتشارا في عصرنا الحالي، من خلال استعراض عيوبها ومميزتها في إطار اجتماعي كوميدي، يشارك في البطولة نور، تارا عماد، يارة عبدالرحمن، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

شلبي

في فيلم شلبي يجسد الفنان كريم محمود عبدالعزيز شخصية «صابر» الذي يعمل في أحد بيوت الرعب في الملاهي، وتقدم الفنانة روبي شخصية «سعدية»، وتقع بينهما قصة حب، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، الفيلم بطولة كريم محمود عبدالعزيز، روبي، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

أولاد حريم كريم

أعاد فيلم أولاد حريم كريم الفنان مصطفى قمر والفنانة علا غانم للسينما مرة أخرى بعد سنوات من الغياب، وهو الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» الذي تم عرضه عام 2005، وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع مصطفى قمر وبشرى، وعلاقة حب بين نجله كريم حسين وابنتها آيلا، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني، أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما هالة ودينا.

الفيلم بطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى، رنا رئيس، ومن تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.