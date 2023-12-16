إزالة 3 مبانٍ مخالفة بسوهاج على مساحة 420 مترًا وتحرير محاضر للمخالفين

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج حملة إزالة مكبرة استهدفت عدة مجالس قروية، لإزالة 3 مخالفات بناء، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في إطار حملات الإزالة الفورية للمخالفات فور ظهورها والتصدى الفوري لها.

حملة إزالة مخالفات بناء بسوهاج

قال محمد السيد عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج، في حديثه لـ«الوطن»، إن حملة إزالة مخالفات البناء استهدفت قرية أولاد يحيى بحري برئاسة عماد إبراهيم رئيس القرية، وتمت إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بالطوب الأبيض والأسمنت.

إزالة 3 مبانٍ مخالفة بسوهاج

وأوضح عوض أن حالات البناء بينها حالتان على مساحة 100 متر لكل حالة، والحالة الثالثة على مساحة 120 مترا، وتقع بالجزيرة الوسطى بقرية أولاد يحيى بحرى.

وكشف عوض أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، مع استمرار المتابعة خلال الأيام المقبلة وعدم التهاون في أي مخالفات بالبناء حيث يجرى فورًا التصدى لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.