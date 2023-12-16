أسعار الدرهم الإمارتي اليوم مقابل الجنيه في مختلف البنوك

سجلت أسعار الدرهم الإمارتي اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 في مصر، استقراراً نسبياً، مقابل الجنيه المصري، في عدد كبير من البنوك، إذ سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، كما سجل 8.43 جنيه للبيع وفقاً لبنك قناة السويس.

وترصد «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في مختلف البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، وفقاً لبنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، وفقاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم 8.39 جنيه للشراء، كما سجل 8.43 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدرهم الإماراتي في مصر مقابل الجنيه، كما 8.39 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع، وفقاً لبنك قناة السويس.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، كما سجل 8.43 جنيه للبيع وفقاً لبنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع وفقاً لمصرف أبوظبي الإسلامي.