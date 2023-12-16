37 سلعة بأسعار مخفضة بالمحال والمنافذ بالشرقية.. اعرف أماكنها وأسعارها

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية عن تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية التي أعلنت عنها رئاسة مجلس الوزراء وطرح السلع بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15 و20% تخفيفًا عن كاهل المواطنين، كاشفة عن طرح نحو 37 سلعة بأسعار مخفضة أبرزها السكر الأبيض الذي يباع بسعر 27 جنيهًا واللحوم والدواجن والبقوليات.

توفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميًا بتخفيضات تصل لـ20%

كشفت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، أن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية انطلقت في الشرقية، مستهدفة توفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميًا بتخفيضات تصل 20% مقارنة بنظيرتها في المحال التجارية، لافتة إلى اشتراك عدد كبير من المحال التموينية والهايبرات والسلاسل التجارية وتخصيص سلع من المعلن عنها في قائمة التخفيضات لبيعها للمواطنين بسعر مخفض.

أسعار سلع مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

أوضحت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن المبادرة تضم قائمة بالسلع الأساسية الغذائية المخفض أسعارها وأماكن بيعها، لافتة إلى أن القائمة تضم نحو 37 سلعة غذائية وتعرض في منافذ عديدة بالمحافظة.

قائمة السلع الغذائية بمبادرة تخفيض أسعار السلع بالشرقية

تقرر طرح السكر الأبيض بسعر 27 جنيها للكيلو، طرح عبوات من الزيت مختلفة الأنواع والأوزان: 700 ملي، 800 ملي، 900 ملي، لتر، وتتراوح الأسعار بدءًا بين 32 و39 جنيهًا.

طرح الجبنة بأنواع مختلفة بأوزان متباينة وزن كيلو، ربع كيلو، نص كيلو، 125 جرامًا، فيما تتراوح الأسعار بين 9.5 جنيه و56.5 جنيه.

طرح الألبان بانواع وأوزان مختلفة وتتراوح الأسعار بين 13 و34.5 جنيه.

طرح عبوات من المكرونة، بأسعار تتفاوت ما بين 8 و17.5 جنيه، وتختلف أوزان العبوات 350 جرامًا، 400 جرام كيلو.

طرح دواجن مجمدة محلي كيلو 105 جنيهات.

طرح دواجن مجمدة برازيلي كيلو 85 جنيهًا.

طرح طبق البيض 125 جنيهًا.

فول معبأ نصف كيلو 12 جنيهًا، فول كيلو 20 جنيهًا.

عدس أصفر نصف كيلو 22 جنيهًا.

عدس أصفر كيلو 36.5 جنيه.

أرز حبة عريضة كيلو 22 جنيهًا.

أرز مستورد كيلو 20 جنيهًا.

أماكن السلع المخفضة

من جهتها أشارت وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية إلى وجود السلع الغذائية المخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في عدة منافذ موزعة بالمحافظة كالتالي:

السلاسل التجارية والمحلات والهايبرات المشاركة مع المبادرة.

منافذ تابعة للتموين.