«الأرصاد» تحذر من الشبورة: كثيفة تصل حد الضباب وتستمر 6 أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام في الفترة من غدا الأحد، وحتى الجمعة 22 ديسمبر، محذرة من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

«الأرصاد» تحذر من الشبورة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة تصل إلى حد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وتستمر طوال الـ6 الأيام المقبلة وتتأثر بها البلاد بدءا من الساعة الرابعة فجرًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ولطيف على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، ويكون باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة خلال 6 أيام مقبلة.

وتابعت الهيئة، أنه تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونصحت المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة الأحد 17 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 18 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 19 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 20 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 21 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 22 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.