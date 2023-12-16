«أنوار وزينة وتدفق سياحي» بميادين شرم الشيخ استعدادا لموسم الكريسماس

تتزين مدينة شرم الشيخ لاستقبال موسم الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة من خلال شوارع المدينة والفنادق والمنتجعات السياحية والكنائس من زينة وتجهيز للاحتفالات والاستعدادات الأمنية للكنائس.

محافظ جنوب سيناء يستعرض استعدادات المدينة لاستقبال الكريسماس

قال اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مدينة شرم الشيخ استعدت لاستقبال أعياد الكريسماس بإطلاق الزينة بالشوارع وداخل الفنادق السياحية وتم تأمين الكنائس، وخاصة المنطقة المحيطة للكاتدرائية الكاثوليكية بحي النور، حيث تقام صلاة العيد يوم 24 ديسمبر الجاري، مؤكدا على انتشار الدوريات المتحركة بمداخل ومخارج المدن بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار «فودة» إلى أن فعاليات الاحتفالات بدأت من يوم 25 نوفمبر الماضي، حيث إطلاق إضاءة أنوار ميدان «سوهو سكوير» التي نحرص عليها سنويا لنعلن بدء الزينة والأنوار بشوارع ومنتجعات مدينة شرم الشيخ وتقف المحافظة على التجهيزات بالمنشآت السياحية ابتداء من الميادين وداخل مطار شرم الشيخ وجميع واجهات ومداخل الفنادق والمنتجعات السياحية.

تدفق سياحي في موسم الكريسماس

ومن جانبه، قال أحمد شكريتو، وهو يعمل بإحدى الشركات السياحية بشرم الشيخ، لـ«الوطن»، إن مدينة شرم الشيخ تشهد موسما سياحيا منتعشا، حيث تعدد الجنسيات، بالإضافة إلى فتح أسواق سياحية جديدة، فنجد حجوزات في موسم الاحتفالات بالكريسماس ورأس السنة بالفنادق من تركيا وإيطاليا وكازاخستان وبولندا والنمسا.

وصرح مطار شرم الشيخ منذ أسبوعين، بعودة خطوط الطيران الإنجليزي بمعدل طائرتين أسبوعيا.

وأكد عصام محيي، وهو مدير إحدى المنشآت السياحية بشرم الشيخ «بدأت أغلب الفنادق والمنتجعات التجهيز لحفلة رأس السنة التي يقوم بإحيائها مطربون وفنانون مصريون وعالميون»، مشيرا إلى أن تشهد منطقة السوق التجارية القديمة ومنطقة خليج نعمة وميدان سوهو سكوير انتعاشة سياحية وإقبالا على شراء الهدايا التذكارية وتوافد من جنسيات عديدة.