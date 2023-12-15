أرخص 4 أماكن ممكن تزورها في شرم الشيخ للاحتفال بالكريسماس

لا يقتصر قضاء الإجازات واحتفالات الكريسماس في شرم الشيخ على التواجد بالفنادق والشواطئ وحمامات السباحة، ولكن يوجد الكثير من المعالم والأماكن الترفيهية التي يمكن أن يزورها السائح ويتمتع بها بدون تكاليف باهظة، ومن أبرز تلك الأماكن منطقة السوق التجاري القديم ومنطقة خليج نعمة وميدان سوهو سكوير ومول الميركاتو.

ممشى للتنزه مجانا في مدينة شرم الشيخ

وقال هشام محيي نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن الباحثين عن نزهة موفرة يمكن أن يتوجهوا إلى الممشى السياحي بخليج نعمة أو بمنطقه السوق التجاري القديم أو ميدان سوهو سكوير أو مول الميركاتو بهضبة أم السيد، حيث أنه يمكنك التنزه بالممشى السياحي بدون تكلفة، والاستمتاع بالتصوير، كما يمكن زيارة المطاعم والكافيهات الموجودة بالممشى.

وأكد نقيب المرشدين السياحيين، أن غالبية الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة سواء بمنطقة محمية نبق أو هضبة أم السيد توفر الانتقالات المجانية للسياح لزيارة تلك المناطق، بالإضافة إلى الشركات السياحية أيضا.

وتشمل قائمة الأماكن الترفيهية الموفرة بمدينة شرم الشيخ ما يلي:

منطقة السوق التجاري القديم

هي منطقه سياحية خدمية شبيهة بمنطقة خان الخليلي بالقاهرة، وتضم بازارات ومحال تجارية ومطاعم وكافيهات وبها معالم سياحية تسمح بالتقاط الصور أمامها، مثل مسجد الصحابة الذي أنشئ على الطراز الفاطمي الفريد، ويأتي إليه السياح من جميع الجنسيات لزيارته، ويمكنك الوصول لمنطقة السوق التجاري القديم عن طريق المواصلات العامة المتوفرة بجميع المناطق، وستتمتع بالعروض الترفيهية التي تجوب بمنطقة مصر القديمة بالسوق التجاري.

منطقة خليج نعمة

هي منطقة تضم فنادق تناسب اختيارات الجميع، ومطاعم وكافيهات، ويمكنك التجول ليلا بها والاستمتاع بشراء الهدايا التذكارية والتقاط الصور على طول الممشى.

ميدان سوهو سكوير

أما إذا كنت محبا للطابع الأوروبي، فعليك التوجه إلى ميدان سوهو سكوير، وهو ممشى سياحي يضم أماكن ترفيهية مميزة ويوجد به منطقة للتزحلق على الجليد ومطاعم وكافيهات على طراز أوروبي، ويتمتع بوجود نافورة راقصة تجذب السياح حولها للتمتع بألوانها، ويمكنك أيضا لعب البولينج والبلياردو والاستمتاع بالمسرح المكشوف الذي يعرض عليه أبرز حفلات المطربين العالميين.

مول الميركاتو

يقع بشارع شرم ليزيه، ويضم بازارات سياحية ومحلات للملابس وكافيهات ومطاعم ومسرح روماني مكشوف ومناطق لألعاب الأطفال فهي تعد منطقة آمنة للأطفال وملاذا للأسر المقيمة بمدينة شرم الشيخ نظرا لتناسب أسعارها مع الجميع.