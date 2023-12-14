مصطفى عمار: أحزاب المعارضة أدركت أن الشارع هو الطريقة الصحيحة للتواصل مع الجمهور

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنّ الأحزاب أدركت الطريقة الصحيحة للوصول إلى المصريين بعيدا عن النضال الحنجوري وعلمت أن الشارع هو الطريق الوحيد للتواصل مع الجمهور.

وأضاف عمار، في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى: «بعد الانتخابات الرئاسية سنشهد حدثين مهمين وهما انتخابات المحليات وانتخابات مجلس النواب، وأعتقد أن فرص الأحزاب المصرية كلها متساوية ولديه فرصة كبيرة لبناء علاقات وأن تقوم بعمليات الحشد».

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ الجمهورية الجديدة ستقوم على التعددية الحزبية، والأحزاب كلها لديها فرصة للعمل العام والتواصل مع الشباب وجذب الشباب لبرامجها، مشيرًا إلى أن حزب الوفد في حاجة إلى إعادة هيكلة وصياغة في علاقته بجيل الشباب.

أحزاب المعارضة التي خذلت فريد زهران

وأشار إلى أنه يعتقد أن الأحزاب والشخصيات المعارضة التي أعلنت عدم اتفاقها مع فريد زهران يشعرون بندم كبير لأنهم خذلوا فريد زهران وأحزاب المعارضة الباقية التي شاركت معه، مشيرًا إلى أنهم كانوا قادرين على منحه المزيد من الأصوات والتواجد داخل صناديق الاقتراع.

ما تحتاج إليه المعارضة في الفترة المقبلة

وأكد أن أحزاب المعارضة في حاجة إلى توحيد صفها حتى تكون الرابح الأكبر في انتخابات المحليات ومجلس النواب، وأن تجد الصيغة المناسبة للاتفاق عليها، وهو ما سيمكنهم من الحصول على مقاعد أكبر في مجلس النواب، مشددًا على أن الاتفاق هو الحل الوحيد للمعارضة والحركة المدنية في مصر للتواجد بشكل شرف داخل مجلس النواب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.