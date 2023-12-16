كم مرة انفصلت شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في عام 2023؟

كم مرة انفصلت شيرين وحسام حبيب؟، من التساؤلات التي يطرحها الجمهور، في ظل الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة الماضية عن الانفصال بين الثنائي الأشهر في الوسط الفني، وذلك في ظل ما عصف بعلاقتهما من تفاصيل مزعجة لهما بسبب الشائعات التي لاحقتهما طويلًا منذ انفصالهما الأول الذي وقع قبل نحو عامين.

أيام قليلة تفصلنا على انتهاء عام 2023، وقبل استقبال العام الجديد وقع انفصال رسمي بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، وتعد هذه المرة الثانية في علاقتهما حيث كانت المرة الأولى عام 2021، ولم يمر وقتًا طويلًا حتى قررا عدم الالتفات لكل ما يعكر صفو علاقتهما وتم العودة لحياتهما الزوجية من جديد.

شائعات وانفصال

بسبب الشائعات التي لاحقتهما فترة طويلة منذ زواجهما عام 2018، جعلت منهما قصة مشوقة للجمهور لمتابعة تفاصيل حياتهما، الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن الانفصال رسميا بينهما وقع أكثر من مرة على فترات متقاربة.

زواج 6 سنوات

شهدت العلاقة بينهما التي استمرت على مدار 6 سنوات، كثير من الحب والأزمات التي خرجت للعلن وأمام الرأي العام بسبب تصريحاتهما التليفزيونية والصحفية واتهاماتهما المتبادلة وتقديم بلاغات ضد بعضهما البعض، خصوصًا بعد وقوع أول انفصال رسمي بينهما عام 2021، وفي فترة قليلة تم العودة مجددًا، وفي 2022 نشبت خلافات جديدة لم تصل للانفصال، حتى تم الإعلان عن ثاني انفصال قبل أيام من وداع عام 2023.