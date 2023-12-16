تجربة «فواز».. وقود مجاني يساوي «أنبوبتي بوتاجاز» شهريا

قبل ما يزيد على عام، استقبل المزارع أحمد كمال فواز، ابن قرية «قاو غرب» بمركز طما بمحافظة سوهاج، بحماس شديد، الأنباء عن نية وزارة البيئة دعم قريتهم بـ57 وحدة لإنتاج الغاز الحيوى (البيوجاز) والسماد، وذلك بعد أن قرأ على الإنترنت عن الفوائد والمزايا الكثيرة لهذه التقنية. والآن وبعد أن حصد فعلياً الكثير من فوائدها يأمل فى أن يحصل على المزيد من الدعم لإنشاء وحدات أكثر وأكبر ليجنى مزيداً من الفوائد، كما يطمح كثير من جيرانه وأبناء قريته إلى تكرار التجربة.

شروط معينة تم -بناءً على توافرها- قبول طلب «فواز» إنشاء وحدة البيوجاز، كان من بينها وجود مساحة مناسبة بجوار البيت، فضلاً عن «زريبة مواشى»، التى تعتبر ضرورية لعمل وحدة البيوجاز فى إنتاج الغاز الحيوى والسماد. وسرعان ما تم إنشاء الوحدة، وبدأت عملها فعلياً قبل نحو عام، حاملة معها مظاهر خير متنوعة لابن قرية «قاو غرب» وبقية أبناء قريته الذين وقع عليهم الاختيار.

وفّرت وحدة البيوجاز الجديدة لـ«فواز»، حسبما يؤكد، سماداً عضوياً عالى الجودة للأرض خالياً من مصادر العدوى والآفات يتم إنتاجه منزلياً دون أى تكاليف إضافية، وذلك من خلال استخدام مخلفات المواشى وغيرها من المخلفات الزراعية التى كانت تمثل مشكلة قبل ذلك بالنسبة له فى التخلص منها، وهو سماد يفوق فى جودته وفوائده استخدام مخلفات المواشى مباشرة، بما ينعكس بشكل أفضل على جودة وإنتاجية الزراعات.

وإلى جانب توفير السماد، وفّرت وحدة البيوجاز غازاً حيوياً للطهى تم استخدامه من خلال بوتاجاز خاص تم تسليمه مع الوحدة. ويساوى حجم الغاز الحيوى المنتج من خلال الوحدة، ما توفره «أنبوبتا بوتاجاز»، وهو ما خفّض تكلفة وقود الطهى، حسب قوله، بنسبة الثلث تقريباً، وهو يأمل فى زيادة هذه النسبة مع الاعتماد على وحدات أكثر وأكبر لإنتاج البيوجاز.

يشرح «فواز» كيفية عمل الوحدة، مشيراً إلى أنه تتم إضافة روث المواشى مع المخلفات الزراعية وأى مخلفات أخرى عضوية، داخل «قبو مبنى» مخصص لذلك، وتتفاعل البكتيريا الموجودة فى هذا الخليط وتتخمّر المخلفات وينبعث منها الغاز الحيوى الذى يدخل على «البوتاجاز»، ويخرج الغاز من اتجاه ومن اتجاه آخر يخرج السماد.