حكاية نصب تذكاري يتحرك ويسكن حسب الأجواء بمدينة شرم الشيخ

قصة مؤثرة جعلت من مكان بمدينة شرم الشيخ نصبا تذكاريا يخلِّد القصة وأبطالها، فما قصة النصب وما حكاية أبطال النصب الذي يتحرك كلما عصفت به الرياح ويسكن حينما يكون الجو هادئا تعبيرا عن فكرة السكون والحركة بين الحياة والموت.

مكان ووصف للنصب التذكاري

النصب التذكاري مكان موجود بمنطقة الفنار بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ تم افتتاحه في شهر مايو سنة 2006 ويحوي لوحات جدارية من الرخام مكتوب عليها أسماء لمواطنين فرنسيين ومصريين وبه مجسمات لحمامات سلام من المعدن فضية اللون معلقة على أفرع من شجر الزيتون.

سر النصب التذكاري الذي يحمل أسماء ضحايا بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم بناء النصب تخليدا لذكرى ضحايا حادث الطائرة الفرنسية التي وقعت يوم 3 يناير عام 2004، حيث إن الطائرة تحطمت فوق مياه خليج العقبة على بعد 10 كيلو مترات من شاطئ خليج نعمة بعد 10 دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، وكانت في طريقها إلى مطار القاهرة للترانزيت ثم تقلع مرة أخرى إلى مطار باريس، وكانت الطائرة تحمل رقم 604 طراز بوينج 737 تابعة لشركة خطوط فلاش آير للطيران وهي إحدى شركات الطيران المصرية الخاصة.

وأشار المحافظ إلى أن بلغ عدد ضحايا الطائرة 148 شخصا بينهم 133 سائحا فرنسيا ومغربيا ويابانيا و13 من أفراد الطاقم مصريين ويحرص السفير الفرنسي على زيارة النصب التذكاري كلما تسنى له الحضور لمدينة شرم الشيخ تخليدا لذكرى الضحايا الفرنسيين.

ويذكر أنه قد صمم النصب التذكاري عقب الحادث على شاطئ البحر أمام المنطقة التي سقطت فيها في البحر كرمز لحادث سقوط الطائرة ليحمل لوحات جدارية، مدون عليها أسماء الضحايا بلغات مختلفة على حسب جنسية الضحايا.