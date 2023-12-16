تحالف مصرفي من 7 بنوك يمول مشروع حواجز الأمواج بميناء الإسكندرية الكبير

وقّع تحالف مصرفى يضم 7 بنوك، تضم المصرف المتحد والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وبمشاركة بنك الكويت الوطنى - مصر، وميدبنك، وبنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان، عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بلغت قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه لصالح شركة أبناء عبدالسلام عبدالحميد الفقى، لدعمها فى عملية إنشاء حواجز الأمواج الجديدة لميناء الإسكندرية الكبير بمنطقة ميناء المكس الأوسط.

وصرّح أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عقب مراسم التوقيع، بأن مشاركة المصرف فى هذا التمويل تأتى من إيمانه التام بأن مصر ستصبح مركزاً إقليمياً للموانئ فى المنطقة، مشيداً بدور الشركة الممولة فى تطوير الموانئ المصرية، لما لها من دور كبير فى دفع عجلة الاقتصاد القومى.

وأضاف «القاضى» أن «المصرف المتحد» يعتبر أحد أهم البنوك الداعمة لنشاط النقل والموانئ والخدمات اللوجيستية بجميع فئاته، فالمصرف المتحد سبق له أكثر من مرة المشاركة فى قروض مشتركة وتمويلات موجّهة لذلك القطاع لأهميته الكبرى للاقتصاد القومى.

وأشاد أشرف القاضى بالتمويل المشترك الذى قاده البنك المصرى لتنمية الصادرات باحترافية عالية لصالح إحدى أهم شركات المقاولات المتخصّصة فى هذا الشأن.

وأفادت نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذى، بحرص المصرف على المشاركة فى هذا النوع من التمويلات لما يمثله من إضافة قوية لدعم الشركات العاملة فى مجال المقاولات المتخصّصة وتطوير الموانئ وتعزيز رؤية مصر 2030، وذلك بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لجميع المشروعات. وأكدت على قوة التحالف البنكى المشارك فى التمويل ونجاحه فى إتمامه.

وأبدى ألبير نسان، رئيس تمويل القروض المشتركة والمشروعات، سعادته بمشاركة المصرف فى هذا التمويل المتوافق مع جهود الدولة المصرية لتطوير الموانئ، حتى تكون مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، باستغلال موقعها الجغرافى الاستراتيجى على البحرين المتوسط والأحمر.