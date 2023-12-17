بشرى سارة.. انخفاض أسعار سلع أساسية بالأسواق اليوم الأحد

انخفضت أسعار العديد من السلع الأساسية اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، في مختلف الأسواق المصرية، حيث تتوفر جميع المنتجات بشكل جيد، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتراجعت أسعار الفول والبيض والعدس والدقيق والزيت اليوم الأحد، وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل السلع التي تراجعت أسعارها، وذلك وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الفول المعبأ

- انخفضت أسعار الفول المعبأ اليوم الأحد في الأسواق المصرية، حيث تراجع سعر كيلو الفول بنحو 6.61%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 38.74 جنيه.

- انخفضت أسعار الدقيق المعبأ، في الأسواق المصرية، اليوم الأحد، حيث تراجع سعر الكيلو بنحو 12.5%، ليسجل متوسط سعر كيلو الدقيق نحو 22.33 جنيه.

- انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، في الأسواق المصرية، اليوم الأحد، حيث تراجع سعر لتر الزيت بنحو 6.61%، ليسجل متوسط سعر اللتر نحو 63.52 جنيه.

تراجع أسعار البيض اليوم

- انخفضت أسعار العدس المعبأ، في الأسواق المصرية، اليوم الأحد، حيث تراجع سعر كيلو العدس بنحو 0.85%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 52.5 جنيه.

- انخفضت أسعار البيض اليوم الأحد، بجميع أنواعة في الأسواق المصرية، حيث تراجع سعر البيض الأبيض بنحو 2.22 جنيه، ليسجل متوسط سعر الطبق نحو 133.72جنيه.

- تراجع سعر البيض الأحمر اليوم بنحو 2.63 جنيه، ليسجل متوسط سعر الطبق نحو 137.12 جنيه.

- انخفضت أسعار زيت الذرة اليوم الأحد، في الأسواق المصرية، حيث تراجع سعر لتر الزيت بنحو 3.53%، ليسجل متوسط سعر اللتر نحو 79.19 جنيه.