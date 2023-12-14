«اختيارك» من بنك التنمية الصناعية.. أرباح 39% مدفوعة مقدما في 24 ساعة

يقدم بنك التنمية الصناعية، شهادة ادخارية تتميز بعائد مرتفع مدفوع مقدمًا، يصل إلى 39.14%، مما يجعلها من أفضل الشهادات الادخارية المتاحة في السوق المصري حاليًا.

شهادة «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية مدتها 3 سنوات

وفقًا لجدول أسعار العائد لشهر ديسمبر 2023، فإن شهادة «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية تبلغ مدتها 3 سنوات، والحد الأدنى لشرائها 50 ألف جنيه في المرة الأولى، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه بدون حد أقصى.

وبالنسبة للعائد، يتم دفعه مقدمًا في اليوم التالي من تقديم طلب الشهادة، مما يعني أن صاحب مبلغ 400 ألف جنيه، يمكنه الحصول على عائد فوري يبلغ 157 ألف جنيه.

أرباح تصل إلى 39.14%

شهادة «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية هي خيار جيد لمن يبحث عن عائد مرتفع مدفوع مقدمًا، إذ يمكن الحصول على أرباح تصل إلى 39.14% في غضون 24 ساعة فقط.