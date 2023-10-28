الكشف على 930 مواطنا خلال القافلة الطبية المجانية بقرية العكرشة بالخانكة

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية نظمت قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية العكرشة التابعة للخانكة على مدار يومين إذ جرى الكشف خلالها على 930 مواطنًا مجانا من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

تكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القافلة تأتي في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

أعمال القافلة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والأسنان والرمد».

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.