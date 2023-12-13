«الأرصاد» تزف بشرى سارة لمحبي الصيف: أجواء مشمسة وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة

طمأنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبل، بعدما شهدت البلاد أمس واليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة في معظم محافظات شمال البلاد.

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن البلاد شهدت الأيام الماضية انخفاضا في قيم درجات الحرارة، بسبب منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا.

انخفاض فرص سقوط الأمطار

وأوضحت أن المنخفض الجوي بدأ يتحرك اليوم نحو بلاد الشام، ما يساهم في انخفاض فرص سقوط الأمطار خلال الساعات الماضية على الدولة المصرية، متوقعة تراجع فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة؛ لتكون أمطارا خفيفة، لافتةً إلى أنه اعتبارا من الغد ستتلاشى فرص سقوط الأمطار تماما على كل مناطق الجمهورية، مضيفا أن مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعيد الشعور بالأجواء المشمسة خلال فترة النهار.

وحذّرت من عودة الشبورة المائية اعتبارا من الغد على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة في الوقت ذاته بأن كثافة الشبورة لن تصل إلى الضباب كما حدث الأسبوع الماضي.

ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس

وأشارت إلى أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة، غدا الخميس، بواقع درجتين لتسجل 23 درجة على القاهرة الكبرى، مضيفة أنه خلال الأيام المقبل ستتراوح العظمى ما بين 23 و24 درجة، بينما ستكون الأجواء باردة خلال فترة الليل لتسجل 14 درجة على القاهرة الكبرى.

ونصحت منار غانم، بضرورة اصطحاب «جاكت» أثناء فترة الليل المتأخرة والصباح الباكر، كون الفارق بين درجات الحرارة خلال الليل والنهار يمكن أن تصيب بنزلات برد.