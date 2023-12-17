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قرعة علنية لتخصيص 15 موقعا في الشروق لتوفير فرص عمل لأبناء المدينة

كتب:

أيمن حمزة
11:15 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
جانب من إجراء القرعة

جانب من إجراء القرعة

قال المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنّ الجهاز أجرى قرعة علنية يدوية لتخصيص 15 موقعا من الأماكن الشاغرة بمشروع «شارع شباب الشروق» لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المدينة، تحقيقا لمبدأ الشفافية، وبحضور سيد جلال، رئيس مجلس الأمناء، والعميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة تعمير المدينة، ومسؤولي الجهاز.

وأوضح سعد، أنّه جرى طرح أماكن لتقديم أنشطة مختلفة، ومنها «المأكولات، والمشروبات، وملابس، واكسسوارات»، وغير ذلك، حيث بلغ عدد المتقدمين 320 متقدما.

ولفت إلى أنّ اللجنة المشكلة بأعضاء من الجهاز تولت فرز الطلبات وفحص المستندات طبقا للاشتراطات والضوابط المعلن عنها مسبقا في 21-9-2023، ومنها على سبيل المثال أن يكون المتقدم من المقيمين في المدينة، وألا يكون من العاملين في القطاعين العام أو الخاص.

وأكد أنّ عدد من انطبقت عليهم الشروط بلغ 280 متقدما، وجرى اختيار 15 متقدما أساسيا، إضافة إلى نفس العدد احتياطيا، موضحا أنّه حال عدم التزام المتقدم الأساسي بالتشغيل خلال شهر من تاريخ القرعة، يتم تسليم الموقع للاحتياطي.

وأضاف أنّه جرى التوسع في الأنشطة الأخرى إلى جانب أنشطة الأطعمة والمشروبات، بهدف تحقيق وسائل الجذب والترويج للمشروع، وتحقيقا لرغبات المواطنين في إتاحة الأنشطة الخدمية المختلفة بالمشروع.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.