سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق في بني سويف

شهدت عدة مناطق في محافظة بني سويف، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة لم تؤثر على حركة السير أو ظهور لتجمعات المياه بالشوارع حتى الآن، فيما شهدت اللجان الانتخابية انتظام واستقبال الناخبين.

استعدادات محافظة بني سويف لموسم سقوط الأمطار

وكانت محافظة بني سويف أتمت استعدادها لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم سقوط الأمطار، وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.

انتظام سير الانتخابات الرئاسية في محافظة بني سويف

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير أعمال التصويت داخل كافة اللجان الانتخابية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية2024، والتي كانت قد بدأت أول أمس، داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة، والتي تشمل 497 لجنة فرعية داخل 450 مقراً انتخابياً، بجانب 4 لجان للمغتربين والوافدين.

استعدادات شركة المياه لفصل الشتاء

واستعدت شركة مياه الشرب وفروعها بجاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جهوزية سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، وكذا التنسيق والتواصل الدائم مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات