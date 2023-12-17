بنوك أمريكا وأوروبا وإنجلترا تودع 2023 بتثبيت الفائدة.. والمركزي يقرر الخميس

ودعت بنوك أمريكا وأوروبا وإنجلترا المركزية عام 2023، بتثبيت الفائدة، وسط توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من 2024، فيما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل الموافق 21 ديسمبر 2023، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بالتثبيت.

وتوقعت آية زهير رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار «زيلا كابيتال» ألا يحمل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل أي مفاجآت، مرجحة أنَّ يبقي «المركزي» على أسعار الفائدة عند المعدلات الحالية وهو 19.25% سعر الإيداع، و20.25% سعر الإقراض، و19.75% سعر العملية الرئيسة، لاستمرار تباطؤ التضخم للشهر الثاني على التوالي موضحة عدم وجود ما يستدعى حاليًا لرفع الفائدة.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

واتفقت معها هبة منير محللة الاقتصاد الكلي في إحدى شركات الأوراق المالية والاستثمار، معتبرة أن أي محاولة لامتصاص السيولة عبر استخدام زيادة أسعار الفائدة كآلية غير واردة في الوقت الراهن.

خبير مصرفي: لا حاجة حاليًا لرفع معدلات الفائدة

فيما اعتقد طارق متولي الخبير المصرفي أنَّه لا حاجة حاليًا لرفع معدلات الفائدة، وخاصة أن أسعار الفائدة لا تعد الآلية الوحيدة المناسبة لكبح زمام التضخم، مشيرًا إلى أن التباطؤ الحالي هو نتاج لتأثيرات سنة الأساس فقط.